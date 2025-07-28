Yol ayrımına doğru ne yapmalı, nasıl yapmalı?

Siyasal gelişmelerin son derece hızlı ve karmaşık aktığı bir süreçten geçiyoruz. Siyasal aktörler geleneksel tutumlarından 180 derecelik dönüşler gerçekleştiriyor. Dengeler sürekli değişiyor ve bu durum çok yönlü kafa karışıklıklarına yol açıyor.

Üstelik bu dinamik süreç sadece Türkiye’nin içine sürüklendiği çoklu kriz ortamıyla da sınırlı değil. Bütün bir Ortadoğu bölgesi emperyalistlerin kendi ifadeleriyle ‘yeniden şekilleniyor.’

Altı önemle çizilmelidir ki; Amerika ve İsrail’in Ortadoğu’ya yeniden şekil verme niyetinin içinde Türkiye’de rejimin şekillendirilmesi planları da var. Trump’ın Suriye özel elçisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye için en iyi yönetim şekli “Osmanlı milletler düzenidir” açıklamasını tamamlayan Erdoğan’ın ümmetin birliği çağrısı, ardından Bahçeli’nin etnik ve dinsel vurgulu cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerileri bu planın ipuçlarını ortaya koyuyor.

Kürt hareketi de bu yeni rejim kurgusu içinde, Erdoğan’ın ifadesiyle AKP ve MHP ittifakının parçası kılınmaya -en azından muhalefetteki konumundan koparılmaya- çalışılıyor. Bu şekilde oluşturulacak bir ittifak anayasa değişikliğiyle tamamlanmak isteniyor. Sürecin sonunda ise parantezi kapatma ve Cumhuriyet’in dinsel ve etnik temelli yeniden tanımlanması iktidar blokunun hedeflerinden biri olarak gözleniyor.

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Ortadoğu’da suların bulandığı, bu bulanık suda balık avlamak isteyen birçok küresel ve yerel gücün sahneye çıktığı bir süreç yaşanıyor. Emperyalist güçler bölgedeki etnik dinsel mezhepsel ayrımları kışkırtarak bu ayrımlara dayalı siyasal partileri, örgütleri kullanarak bölge üzerindeki egemenliklerini sürdürüyor. AKP 23 yıllık iktidarı boyunca BOP’un parçası ve Erdoğan’ın Eşbaşkanlığıyla ABD tarafından çizilen yörüngede politikalar izledi. Ortadoğu’da İsrail’in güvenliğini sağlamak için tasfiye edilen Kaddafi, Saddam, Esad vb rejimlerin yıkılışında cihatçıları destekleyen politikalarla İsrail için bir dikensiz gül bahçesi yaratıldı. Yıllardır sürdürülen bu politikaların sonucunda Türkiye bugün Büyük Ortadoğu bataklığına sürüklenmenin eşiğine gelmiştir.

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Bazen bu ortamın yarattığı tehlikelere göndermeler de yapılarak Kürt sorununda yeni bir evreye girilmesi, kafaların karışmasına ve tereddütlü durumların ortaya çıkmasına da yol açabiliyor. Yıllar süren bir çatışma ortamının sonlandırılması, tartışmasız olumlu bir durumdur. Barış yıllardır özlemi çekilen uğruna ağır bedeller ödenen bir hedefti. Bu hedefin şöyle ya da böyle hayat bulması elbette sevindiricidir. Sorun bu sürecin iktidar tarafından kendi çıkarları doğrultusunda istismar edilerek amaçlarından saptırılması noktasında ortaya çıkıyor. İçinden geçtiğimiz süreç, birinci “çözüm süreci”nden niteliksel farklılıklar gösteriyor. Birinci “çözüm süreci” Oslo’da üçüncü bir ülkenin gözlemciliği söz konusu olsa da esas olarak Türkiye’nin iç politikasından kaynaklı nedenlerin ağır bastığı bir süreçti. Bu nedenle de “barış ve demokrasi” vurgusu sürecin belirleyici temasıydı.

Şimdi yaşanan süreç ise Ortadoğu’daki gelişmelerin ve bölgeye yönelik ABD politikalarının uzantısında gerçekleşen ‘yukarıdan’ inşa edilerek yaşanıyor. ABD-İsrail-Türkiye üçgeniyle Erdoğan-Bahçeli-Öcalan üçgeni iç içe geçerek sürece yön veriyorlar. Bu yüzden de belirleyici olan yukarıda süren müzakereler olacaktır. Kürt sorunu, toplumsal eşitsizlikler, kültürel haklar ve tarihsel inkâr gibi köklerinden kopartılıp Ortadoğu’nun dengeleri içinde ele alınarak ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında araçsallaştırılmış durumdadır.

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Bu ana tablo içinde sürecin bir taraftan yeni bir anayasa ile Türkiye’yi etnik ve dinsel temellere dayanan bir cumhuriyete dönüştürmek isteyen emperyalist planlara, diğer taraftan da Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçtirilerek AKP-MHP iktidarının sürdürülmesi doğrultusunda geliştirilmeye çalışılacağını söylemek yanlış olmayacaktır. (Toplumdaki milliyetçi tepkilerden çekinen iktidarın tedrici bir süreç izlediği görülüyor. Benzer bir durumun Kürt hareketinin tereddütleri açısından da geçerli olduğu söylenebilir.)

‘Yukarıdan kararlaştırılarak’ yavaş yavaş bütün bir topluma kabul ettirilmeye çalışılan bu sürecin ne yönde gelişeceği, kuşkusuz emperyalist güçlerle iktidarın politikaları karşısında, muhalefet dinamiklerinin mücadeleleri tarafından belirlenecektir.

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CHP’nin ve toplumsal muhalefetin düşmanlaştırıldığı hatta ‘beyaz toros’ simgesiyle sindirilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Sürgit devam eden tutuklamalar, basının susturulması için yapılan hamleler demokrasiye ait ne varsa askıya alınması sürecin diğer bir yönü.

Muhalefetin toplumsal taleplerin taşıyıcısı olmaktan uzaklaşması sadece İmamoğlu’nun adaylığına sıkışması ve savunma çizgisini eski düzenin korunmasına kadar daraltması en büyük tehlikedir.

Siyaset tarzı olarak sokak siyasetini terk etmeyen, ama sokağı sadece miting ve gösteri yapmakla sınırlamayan bir örgütlenme mücadelesi olarak ele alan bir anlayışı ısrarla savunmalıyız.

Mevcut mücadele hattı sadece parlamento sınırlarına sığmayacak kadar yaygın ve çeşitli eylem biçimlerine dayanmalıdır. LGS’de bir kez daha şifrelerle geleceği çalınan gençlerin, ormanlarla birlikte yanan işçilerin, üç kuruşa muhtaç edilen emeklilerin ve tüm emekçilerin yükselen taleplerinin şimdi iktidarın yarattığı sis bulutu altında kaybolup gitmesine izin verilmemelidir. Muhalefet hareketi, özelleştirilmiş eğitim ve sağlık sistemlerinin bütün bir halk için yarattığı derin eşitsizliklere, ülkenin bir ucuz iş gücü ve işçiler için büyük bir ölüm fabrikasına dönüştüren kapitalist sömürü düzenine karşı mücadele ederek, bu tek adam rejimine karşı yükselen tepkileri birleştirecek yolları bulmak zorundadır.

Türkiye’yi etnik ve dinsel temellere dayanan bir cumhuriyete dönüştürmek isteyen emperyalist planlara ve bunun gerici yerli temsilcilerine karşı mücadele bu temelde derinleştirilmelidir.

1923 işaret edilerek, Cumhuriyet’in kurucu dönemini kapatmak üzere seferber edilmeye çalışılan, İslamcılık altındaki kimlikler üzerinden kurgulanmaya çalışılan bu yeni rejim özlemlerine karşı durmak sadece geçmiş dönemin savunulması ile başarılamaz. Elbette Cumhuriyet’in ilerici kazanımları sahiplenilmesi gereken bir mirastır. Şimdi bu kazanımları derinleştirmek, barışı, özgürlükleri ve laikliği kazanacağımız sömürüsüz bir dünyaya bizi taşıyacak geçişsel bir programı hayata geçirmek temel görevimizdir.

Türkiye bugün emperyalizmin ve işbirlikçi iktidarların yürüttüğü politikalarının bir sonucu olarak belki de tarihinin en önemli kırılma noktalarından birinde, Büyük Ortadoğu bataklığına sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Elbette bunu önlemenin ilk adımı mevcut tek adam rejimine son vermekten geçecektir. Ancak, karşı karşıya bulunduğumuz sorun şu veya bu partinin/kişinin tek başına iktidardan gitmesi ya da iktidara gelmesiyle çözülebilecek bir sorun olmaktan çoktan çıkmıştır.

Çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Bu nedenle bütün muhalefet güçleri açısından basit particilik hesapları, partiler içi hizipçilikler, iç iktidar kavgaları bir yana bırakılmalıdır. Ülkenin bütün muhalefet güçlerinin genci yaşlısı, kadını erkeği, Alevi’si Sünni’si, Kürt’ü Türk’ü bütün toplumsal güçlerinin, örgütlerin, partilerin, birleşerek ülkenin geleceğine ve kaderine sahip çıkacağı ‘Birleşik bir Muhalefet’ anlayışının geliştirilmesi bugün en önemli ihtiyaç olarak ortada duruyor.

Çünkü egemen emperyalist güçlerin politikaları karşısında, ancak bütün muhalefet dinamiklerinin böyle bir anlayışla yürüteceği mücadele başarıya ulaşabilir.