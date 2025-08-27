"Yol Ayrımına Doğru" tartışmaları başladı: Ülkenin yönünü birleşik muhalefet belirleyecek

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ve BirGün Muhabiri Mustafa Mert Bildircin, Ankara’da Ayrancı Çay Evi’nin düzenlediği "Yol Ayrımına doğru: Güncel siyasi gelişmeler ve muhalefet ne yapmalı?" söyleşisinde bir araya geldi.

Ayrancı Çay Evi’nin başlattığı politika tartışmalarının ilki olan etkinlikte "Halkın taleplerini içermeyen komisyonlarda emperyalizmin politikaları tartışılıyor" denildi.

Etkinlikte Meclis'teki gelişmeleri değerlendiren BirGün Muhabiri Mustafa Mert Bildircin, "Meclis'te halkın sorunlarına ve Kürt Sorununa dair tartışmalar yapılmıyor, emperyalist politikalar doğrultusunda bazı adımlar atılıyor” dedi.

Bildircin, “Toplumsal Muhalefetin güçlenmesi, birleşik muhalefet gerekiyor. İktidarın ajandasında halkın sorunları yok” diye konuştu.

Meclis’teki ‘süreç komisyonu’nun işlevsiz olduğunu kaydeden Bildircin, “Cumartesi annelerinin dinlediği komisyon toplantısından bir hafta sonra, cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı’na çıkmaları yine yasaklandı” ifadelerini kullandı.

İŞLEYEN: ÜLKENİN HANGİ YÖNE DOĞRU İLERLEYECEĞİNİ MUHALEFETİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ BELİRLEYECEK

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, ise ülkenin bir yol ayrımında olduğuna dikkat çekti ve şöyle konuştu:

"Ya emperyalizmin BOP politikaları ekseninde sürece eklemlenmiş iktidar blokunun söylediği gibi 'ümmet birliği', 'Osmanlı Milletler Sistemi' ekseninde siyasal İslamcı faşist rejimin devamı sağlanacak. Ya da muhalefet blokunun devrimci, ilerici, cumhuriyetçi birikimler etrafında birleşeceği halkın eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerini taşıyacağı bir birleşik muhalefet hattıyla emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin planlarına son verilecek."

“Ülkenin hangi yöne doğru ilerleyeceğini muhalefetin birleşik mücadelesi belirleyecek" diyen İşleyen, birleşik muhalefet zeminin inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.