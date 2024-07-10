Yol çatladı, evleri su bastı

Haber Merkezi

Aşırı hava olaylarının ardından kentlerdeki yağışlar nedeniyle kentlerde sel ve taşkınlar yaşanmaya devam ediyor. Van ve Gümüşhane dün sele teslim oldu.

Van'ın Özalp ilçesinin Boyaldı Mahallesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle bazı evler ve 1 minibüs sular altında kaldı. Sel dolayısıyla kısa süreli ulaşıma kapanan Van-Özalp yolu ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmalarıyla temizlenerek ulaşıma açıldı. Yetkililer vatandaşları olası sel ve taşkın riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaya çağırdı.

KAZA YAŞANDI

Yoğun yağış, Gümüşhane’nin Pirahmet ile Tekke köylerinde su baskınları yaşanmasına yol açarken cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Sağanak nedeniyle araç sürücüleri yolda zor anlar yaşadı; Erzincan-Gümüşhane karayolunun Pirahmet geçişinde ise sel suları nedeniyle trafik dururken yol kapatıldı. Ayrıca Pirahmet köyündeki yollarda çatlaklar oluştu. Yollarda kazalar meydana geldi.