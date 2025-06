Yol değil, sabır tükeniyor

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir aray gelen yurttaşlar, uzun yıllardır yatırım programına alınmayan ve sık sık ölümlü kazalarla gündeme gelen Tirebolu-Torul Yolu için bir kez daha ses yükseltti.

AKP milletvekili Ali Temür'ün Tirebolu-Torul yolu için "Biraz daha sabır" sözlerine tepki gösteren yurttaşlar, "Gümüşhane’de, Tirebolu’da, Torul’da, Harşit Vadisi boyunca uzanan her köyde, her kasabada halk ayağa kalkmış durumda. Çünkü sabır taşı çatladı! Yeter artık" diye konuştu. Ölümlü kazalarla gündeme gelen Tirebolu-Torul yolunun acilen iyileştirilmesi ve can kayıplarının durdurulmasını talep eden yurttaşlar “Artık yeter” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Gümüşhaneliler Kültür Sanat Çevre ve Sosyal Dayanışma Derneği Kamil Koç, yaptığı açıkamada AKP'li Temür'e tepki göstererek "Ne zaman, ne kadar sabredeceğimizi söylemeden, halkın gözünün içine baka baka sabır talep ediyor. Oysa sabırla geçen her yıl, Harşit Vadisi’nde bir cana mal oluyor. Bu milletin canı, yol kenarında dökülen taş değil, bekledikçe yitip gidiyor! Temür, depreme ayrılan bütçeyi gerekçe gösteriyor. Evet, 11 ili etkileyen büyük bir afet yaşandı. Ama biz bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı değiliz" diye konuştu.

"LÜTUF DEĞİL"

"Deprem yaralarını sarmak elbette öncelikli ama Harşit Vadisi halkının yıllardır süren çilesini göz ardı etmek hangi vicdana sığar?" diye soran Temür şöyle devam etti:

"Madem ülkenin imkanları sınırlı, o zaman sormazlar mı: Deprem vergileriyle yapılması gerekenler neden yıllardır lüks projelere, beton kulelere, şatafatlı saraylara, yandaş ihalelere aktarıldı? Yoksa o “110 milyar dolar” lafzı, sadece bu gibi durumlarda halkı oyalamak için kullanılan bir sis perdesi midir? Sayın vekil, siz dalçık projeleri için bütçeye 1.000 TL koydurup yatırımları başlatabildiniz de bu kadim yolu neden görmezden geliyorsunuz? Harşit Vadisi halkı, bin liralık bir kalemi bile çok görüyor musunuz? Yoksa komşu illerin siyasetçileri kadar güçlü olmadığınız için bu yolu koruyamıyor musunuz? Açık konuşalım: Bu yol, yalnızca Giresun’un değil, Karadeniz’in ve Doğu Anadolu’nun omurga hattıdır. Sadece ulaşımı değil, yaşamı ilgilendirir. Her gecikme, her ihmal, sadece bir proje değil, insan hayatı üzerinden feda edilen bir değer demektir. Bugün Gümüşhane’de, Tirebolu’da, Torul’da, Harşit Vadisi boyunca uzanan her köyde, her kasabada halk ayağa kalkmış durumda. Çünkü sabır taşı çatladı! Yeter artık! Biz sabırla değil, adaletle, eşitlikle, hakkımız olan yatırımlarla yaşamak istiyoruz. Bu yol, bir siyasi lütuf değil; bir can meselesidir. Sizden sabır değil, sorumluluk bekliyoruz!"