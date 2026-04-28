Yol genişletmek için onlarca ağaca kıyacaklar

İlayda SORKU



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı güzergahında ağaç kesimine başladı. ‘Yol genişletme’ gerekçesiyle başlatılan kesime yöre halkı ses çıkarttı.

Bölgede 100’e yakın ağacın sökümü sürerken yurttaşlar sökülen ağaçların yerine “25 yıldır buradaydım, failim meçhul değil” yazılı pankartlar bırakarak kesime tepki gösterdi.

Öte yandan bölgede yaşayan yurttaşların tepki göstermesi üzerine kesim için gelen ekip ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Ekoloji Meclisi’nden yapılan açıklamada “En az 80 dolayında ağacın üzerine çarpı atılarak sökülüp tekrardan başka bir yere ekileceği ifade ediliyor. Daha önce de 20-30 yıllık ağaçların sökülerek farklı alanlara götürüldüğü ve bu götürülen ağaçların hiçbirinin yaşamadığını gördük” denildi.

“Olay sadece ağaçları söküp tekrardan yerine farklı ağaçlar koyma meselesi değildir” denilen açıklamada, “Sonuç itibariyle kesilmek istenen ağaçlar Kayapınar'ın en eski ağaçlarıdır. Bu bulvar üzerinde yer alan 30 yıllık ağaçlar. Bunu kentin dokusunu, hafızasını ve tarihini değiştiren bir tutum olarak görüyoruz ve bu tutumu kabul etmiyoruz. Bizler yaşam alanlarımızı, yaşam hakkını savunmak için buradayız ve bu ağaçların kesilmesine, sökülmesine ve kıyımına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Video: BirGün