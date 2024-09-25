Yol haritasına karar verilecek

Haber Merkezi

Anayasa ve adaylık tartışmalarının yanı sıra ülke gündemine oturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak davasına ilişkin gözler CHP’nin alacağı yol haritasına çevrildi.

CHP kurmayları, İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf süresindeki davayla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere İstanbul Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyareti nedeniyle toplantıya katılamazken İmamoğlu, Sancaktepe'deki Kent Lokantası'nın açılış törenine katılmak için toplantıdan erken ayrıldı.

ABD ziyareti öncesinde konu ile ilgili konuşan Özel, “Her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemelidir” dedi.

KUMPASIN PİYONU SOYLU

Özel şöyle konuştu: “Süleyman Soylu, bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' dedi. Ekrem Bey hiç terbiyesini bozmadan 'sensin o' dedi. 'İstanbul seçimini kim iptal ettirdiyse' dediğinde ahmağın o olduğunu hatırlatınca 'vay İstanbul seçimini YSK iptal etti, kamu görevlilerine hakaret ettiniz' deyip işi YSK'ya çevirdiler. Ben Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını zannetmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisinin uygular."

Parti içinde gerginliğin olduğu iddiasına ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi:

"Ben Türkiye'ye döndüğümde üçümüz bir araya geleceğiz. Diyalog kanallarını açık tutup dosta güven, olmayana endişe verecek birliktelikleri daha çok sergileyip bir yol yürümenin zamanı çoktan gelmişti. Bundan sonra iç tartışmaları körükleyecek olanlarla siyaseten yürüyecek bir yolumuz yok."

TAM BİR SEFİLLİK

İmamoğlu da toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, açıklamasında "Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor" dedi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır”

Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gazetecilere bilgilendirmede bulundu. Çiftci, “Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı alınması durumunda Türkiye'ye maliyeti ne olacak, bizi ne bekliyor kısımlarını değerlendirdik. Yargı sürecini takip ediyor olacağız" dedi.

Öte yandan CHP kurmayları olası bir siyasi yasak kararında erken seçim için Anadolu'yu adım adım dolaşacaklarını söyledi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti.