Yol için zeytinlik katliamı

Hatay Ballıöz’de depremzedenin tapulu arazisindeki zeytinlikler, TOKİ’ye yol yapılacağı gerekçesiyle talan edildi. Çalışmayı yapan Karayolları Mersin 5. Bölge’ye dilekçe yazan yurttaş resmi yazının olmadığını öğrendi.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 17 ay geçti ancak yetkililer depremzedelere verdiği sözleri yerine getirmediği gibi mağdur etmeye devam ediyor.

Hatay’ın Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi’nde tapulu arazisi bulunan depremzede Çiğdem Arslan, araziyi kontrol etmek ve ağaçlarına bakmak için arazisine gitti. Arslan, arazisinde yaklaşık 500 ağacının söküldüğünü ve alana iş makinelerinin girdiğini gördü. Arslan, çalışmaları durdurmak istedi, polisi ve jandarmayı aradı. Her iki kolluk kuvveti de Arslan’a, “Orası bizim yetki alanımızda değil” yanıtını verdi.

PİŞKİN YANIT

Alanda çalışan taşeron firmadan bilgi alan Arslan, projeyi yürütenin Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü olduğunu ve TOKİ için yol yaptığını öğrendi. Müdürlükle iletişime geçen Arslan’a yetkililer, “Buraya yol yapacağız ve projeyi çizdik’’ yanıtını verdi. Kendisinden izin alınmayan Çiğdem Arslan’ın araştırmaları sonucunda projenin resmileşmediği de ortaya çıktı. Yetkililerle yeniden iletişime geçen Arslan bu kez de “Zaten kamulaşacaktı" yanıtını aldı. Arazisinin talan edilmesine tepki gösteren Arslan, hukuksal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi. Arslan, yaşadıklarını BirGün’e şöyle anlattı: “Mahallenin üstlerinde bir TOKİ inşaatı başladı ve bitme aşamasında ama yolu yok. Proje yüksek gerilimden geçiyor, gerilim olduğu için orayı kullanmıyorlar ve kaydırarak işlem yapıyorlar. Bu sefer de benim alanıma giriyorlar. İşlemler öncesinde bilgi verilmedi. Buraya depremden hemen sonra geçici konaklama adı altında el koymuşlar ve işlem karayollarına ait. Önde zeytinliklerim, arkada taş duvar vardı. Tam taş duvarı yıkacakken çalışmayı durdurdum ve izin belgesi istedim. Ellerinde belge yok. Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığını öğrendim. Polis çağırdım, jandarmaya yönlendirdi ve aralarında ‘senin bölgen’ tartışması çıktı. 100 küsür yaşındaki ağaçlarım için tutanak tutulmasını istedim ama tutmadılar. Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe yazdım.”

Çiğdem Arslan şöyle devam etti: “Karayollarıyla konuştuk ve yaptıklarının hukuksuz olduğunu söyledim. Bana ‘Biz alana her türlü gireceğiz’ yanıtını verdiler. Ben bunu kabul etmiyorum. Davamı açacağım ve alanda direneceğim. 2’nci arazimde de yaklaşık 25 ağacım var, orayı da talan edecekler.”

MÜDÜRLÜĞE DİLEKÇE YAZDI

Arslan, Mersin 5. Bölge Karayolları Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak yaşadığı mağduriyeti bildirdi.

Dilekçesinde Arslan, şunları kaydetti: “Taşınmazımın üzerine geçici konaklama amaçlı el koyulmuş olup karayolları ‘yol açma projesi’ yapmıştır. Ayrıca kamulaştırma yapmadan proje amaçlı ağaç söküm işlemi habersiz yapılmıştır. Proje hak sahibi bilgisi dahilinde yapılıp hak kaybı yaşanmaması açısından vatandaşa ödemesi yapıldıktan sonra yapılması gerekmektedir. Arsada bulunan örme taş duvarlarımı projeye dahil etmeyerek mağduriyet yaşatan müdürlüğün ‘duvarları yıkma’ ısrarından vazgeçmesini istiyorum. Durumu yargıya taşıyacağımı da bildiriyorum.”