Yol kazası denilen Melen için yeni ihale

İstanbul'un su sorununu 2071 yılına kadar çözeceği iddiasıyla ilk ihalesi 2012’de yapılan ve 2014 yılında temeli atılan Melen Barajı hâlâ kullanılamıyor. 2016 sonunda açılacağı bildirilmesine rağmen bir türlü tamamlanamayan Melen Barajı krizi bir türlü çözülemiyor.

Devletin kasasından yaklaşık 8,2 milyar TL harcandığı tahmin edilen Melen Barajı için dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Melen Barajı’nı 7 Aralık 2016’da 14.59’da bitiriyoruz" diye açıklama yapıp açılış saatini dahi vermişti.

YENİDEN İHALE YAPILACAK

Melen Barajı’nın akıbeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) soruldu. CİMER’e gönderilen soruda, “Barajın ne zaman açılması planlanıyor?” denildi.

Verilen yanıtta ise çalışmaların devam ettiği ve yeniden ihale düzenleneceği açıklanarak, “...2025 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Projelerin tamamlanmasına müteakip inşaat ihalesinin yapılması planlanmaktadır” denildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Melen Barajı için bir servet harcadı. Düzce ve Sakarya illerini birbirinden ayıran Büyük Melen Çayı’nın Karadeniz’e döküldüğü noktada inşaatına başlanan baraj için kamunun kasasından yapılan harcamalar şöyle:

2012: Melen Barajı için ilk ihale düzenlendi. İhalenin 213 milyon 850 bin TL’ye Ece Tur ile Yöntaş İnşaat iş ortaklığına verildiği açıklandı.

2014: Melen Barajı’nın temeli atıldı. Barajın 214 milyon liraya mâl olacağı açıklandı. Temel atma töreninde konuşan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı AKP’li Veysel Eroğlu da Melen Barajı’nın İstanbul’un su sorununu 2071 yılına kadar çözeceğini iddia ederek "İstanbullular susuzluk konusunda endişe etmesin" dedi. Törende konuşan dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş ise "Bugün sizlerle bir tarihe tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

2016: Eroğlu’nun açıkladığı tarihte baraj inşaatı tamamlanamadı ve DSİ 29 Aralık 2016’da baraj inşaatını tamamlamak için bir ihale daha düzenledi. Bu ihale de yine ilk ihaleyi alan Ece Tur ile Yöntaş İnşaat iş ortaklığına 271 milyon 548 bin TL’ye verildi.

2019: Tamamlanamayan barajın gövdesinde inşaat sırasında çatlaklar oluştu. Baraj bitirilemeyince Melen’in suyu İstanbul’a borularla aktarılmaya başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez 19 Ekim 2019’da baraj inşaatında incelemelerde bulundu ve baraj gövdesindeki derin çatlaklar nedeniyle inşaatın durdurulduğu açıkladı.

2020: DSİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı güçlendirme inşaatı için 28 Şubat 2020 tarihinde bir ihale daha düzenledi. Bu ihaleyi de 412 milyon 151 bin TL teklif veren Everest Madencilik İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı.

2022: Şirket ile DSİ arasında imzalanan sözleşmeye göre, güçlendirmenin 26 Şubat 2023’te bitirilmesi planlanıyordu. Ancak şirket yetkilileri ve DSİ yetkilileri anlaşamadı ve şirket projeyi tasfiye kararı aldı. DSİ tasfiye talebini kabul etti ve 8 Temmuz 2022’de Melen Barajı’nda yeniden çalışmalar durdu.

2023: DSİ, “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” ile “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Projesi Yapımı ve İnşaatı İşleri Müşavirlik Hizmetleri” adı altında iki ihale daha düzenledi, yaklaşık 200 milyon TL daha harcandı.

DEFALARCA İHALE YAPILDI

Melen Barajı için bugüne kadar biri yapım, biri ikmal, biri güçlendirme olmak üzere toplam üç inşaat ihalesi ile üç danışmanlık ihalesi düzenlendi. İSKİ’den DSİ’ye aktarılan kaynaklar ve kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere kamunun kasasından en az 8,2 milyar TL harcandı.

BARAJ YOL KAZASIYMIŞ

Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde konuşan AKP’li Meclis Üyesi Kadem Ekşi Melen Barajı'na yönelik eleştirilere, "Çok sayıda baraj yaptık. Bir barajda yol kazası olmuş. Biz bunu gizlemiyoruz ki. Merak etmeyin şu anda çalışma orada devam ediyor" diye yanıt vermişti.