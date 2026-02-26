Yol kenarında cansız bedeni bulunan kadının evli olduğu erkek ve oğlu tutuklandı!
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında ölü bulunan 45 yaşındaki kadının evli olduğu erken ve oğlu, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Kadının kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla belirlenecek.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında cesedi bulunan kadının, evli olduğu erkek ve oğlu tutuklandı.
Zeytinada Mahallesi'nde 45 yaşındaki Saliha T'nin cesedinin yol kenarında bulunmasına ilişkin Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kadının evli olduğu M.T. ve oğlu Y.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklandı.
OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.
D-400 kara yolu kenarında 24 Şubat'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye giden ekipler hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cesedin Saliha T'ye ait olduğu tespit edilmişti.