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Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Ajans Haberleri
  • 05.03.2024 13:26
  • Giriş: 05.03.2024 13:26
  • Güncelleme: 05.03.2024 13:26
Kaynak: İHA
Yol kontrolünde durdurulan şahıslardan uyuşturucu çıktı

Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu-Boyabat karayolu üzerinde yapılan uygulamada durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada bin 12 gram bonzai ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı. 

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