Yol ortasına düşen taş kazaya neden oldu: 1 yaralı

Adıyaman’da hafriyat kamyonundan yola düşen taş kazaya neden oldu. Motosikletin taşa çarparak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ufuk Y. idaresindeki 02 AEH 608 plakalı motosiklet, eski Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında hafriyat kamyonundan yola düşen taşa çarptı. Kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.