Yol ortasında aracından indi, arkasındaki araca saldırdı

İzmir’in Konak ilçesinde, kendisine korna çalıp selektör yaparak yol istediği öne sürülen kamyon sürücüsüne sinirlenen bir sürücü, yol ortasında aracından inerek araca saldırdı. Meydana gelen anlar kamyon sürücüsü tarafından görüntülendi.



Olay sabah saatlerinde Mürselpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Trafikte seyreden iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kendisinden korna ve selektörle yol istediği öne sürülen kamyon sürücüsüne sinirlenen sürücü ve araçtaki diğer kişi, otomobilden indi. 2 kişi daha sonra kamyonu yumruklamaya ve sürücüye küfür etmeye başladı. Kamyon sürücüsü ise o anları cep telefonu kamerasıyla videoya aldı ve oradan uzaklaştı.



Görüntülerin ardından yolda aracını durdurup arkasındaki kamyona saldıran 2 kişiyi yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.