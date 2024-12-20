Yol parası var, yolculuk yok

TÜBİTAK'ın 2023 yılı hesaplarına yönelik incelemeler, çarpıcı bir usulsüzlüğü açığa çıkardı. Kurum tarafından desteklenen projeler kapsamında yürütülen faaliyetlerin incelenmesinde gösterilen zafiyet, denetimlere takıldı. Sayıştay denetçileri, TÜBİTAK'ın 2023 yılı mali hesaplarına mercek tuttu. İncelemeler kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerdeki proje faaliyetleri ele alındı.

ÜCRET ÖDEMESİ YAPILDI

İncelemelere göre, TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde destek kapsamında yürütülen faaliyetlerin incelenmesi için toplam bin 526 izleyici görevlendirildi. TÜBİTAK'ın projeleri incelemek için görevlendirdiği, “İzleyici” olarak tanımlanan bin 526 kişiye değerlendirme ücreti ödendi. İzleyicilere ödenen ücretin detayları ise paylaşılmadı.

Denetçiler, değerlendirme ücreti ödemesi yapılan kişilerin yol masraflarına ilişkin TÜBİTAK’tan bilgi istedi. Ancak kurum, yol masraflarına yönelik fatura ya da beyan sunmadı. Denetçiler, TÜBİTAK’a yönelik hazırladıkları rapora, “Söz konusu izleyicilerin raporlarını hazırladıkları ancak sözleşme ile de bağıtlanmış olan değerlendirmelerini yerinde ziyaret yöntemi yerine uzaktan yaptıkları tespit edilmiştir” notunu düştü.

TÜBİTAK’ın mevzuata aykırı uygulamaya yönelik tespite karşı yanıtında, Mayıs 2023 itibarıyla ağırlıklı olarak yazılım projelerinin desteklendiği belirtilerek, “Kuruluşların izleyiciler tarafından yerinde ziyaret edilmesi hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir” ifadesi kullanıldı. Kurum, proje çıktılarının, “Ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği boyutları” yönünden uygunluğunun değerlendirilebilmesi için projeyi sunan kuruluşların yerinde ziyaret edilmesi gerektiği yönünde uyarıldı.

PARA YOLLARA SAÇILDI

Sayıştay’ın tespitinin ardından gözler, TÜBİTAK’ın yolluk giderlerine çevrildi. 2023 yılı için 8 milyon 635 bin TL yolluk ödeneği alan kurumun, 2023 yılının sonunda 9 milyon 510 bin 18 TL’lik yolluk giderine imza attığı tespit edildi.

Benzer bir tablo, “Görev Giderleri” kaleminde de yaşandı. TÜBİTAK'ın, 2023 yılının başında 1 milyon 23 bin TL’lik ödenek aldığı görev giderleri kaleminden 2023 yılının sonunda toplam 9 milyon 653 bin 168 TL’lik harcama yaptığı öğrenildi.