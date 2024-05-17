Yol ve köprülerden rekor gelir

Son zamların ardından gözler, işletmesi devlete ait yol ve köprülerden elde edilen gelire çevrildi. 2023’ün ilk çeyreğinde 73,2 milyon TL olan yol ve köprü geliri, 2024’ün ilk çeyreğinde 371,1 milyon TL’ye kadar yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında hemen her alanda büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalan yurttaşlar, paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını kullanırken dahi iki kere düşünmek zorunda kaldı.

Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken yurttaşlar, yüksek ulaşım maliyetlerine de katlanmak zorunda bırakıldı.

2024 yılı itibarıyla cep yakan ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretlerine bir zam daha yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yüzde 60'a varan oranlarda zamlandı. 2024 yılının ilk beş ayında yapılan zam oranı yüzde 181,6'ya ulaştı.

REKOR ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. Yol, köprü ve tünellerden 2024 yılının ilk çeyreğinde elde edilen gelir, 2023 yılının ilk çeyreğine oranla yüzde 406,9 arttı. Ocak-Nisan 2024 döneminde yurttaşın yol ve köprü geçişleri için ödediği para ile elde edilen toplam gelir kayıtlara, 371 milyon 112 bin TL olarak geçti.

Yurttaşı yola çıkarken iki kere düşünmek zorunda bırakan fahiş ücretlerin ardından merkezi yönetimin yol ve köprü gelirleri, 2024’ün ilk çeyreğinde aylara göre şöyle gerçekleşti:

Ocak: 36 milyon 520 bin TL

Şubat: 138 milyon 307 bin TL

Mart: 37 milyon 191 bin TL

Nisan: 159 milyon 94 bin TL

YURTTAŞIN CEBİNE KÖPRÜ

Zamların ardından 18 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla bazı yol ve köprülerde otomobiller için uygulanan tarife şöyle:

Boğaziçi Köprüsü: 24 TL

Osmangazi Köprüsü: 399 TL

Çanakkale Köprüsü: 419 TL

Ankara-Niğde Otoyolu: 295 TL

İstanbul-İzmir Otoyolu: 984 TL