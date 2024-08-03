'Yol ve köprülerle uğraşalım' diyen AKP'li Ala: "Milletimizin öbür sorunlarını çözeriz"

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Pandemi döneminde veya başka nedenlerden ortaya çıkan sorunları gidermek için ciddi bir program yaptık. Önümüzdeki seçime kadar olan 4 yılın ilk senesi bir altın yıl olacak.. Biz yine Marmaray'lar, otobanlar, köprüler, havalimanlarıyla uğraşalım. Milletimizin öbür sorunlarını da çözeriz çözmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

AKP Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (MAKKM) 56'ncı Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın yanı sıra, AKP Genel Merkez İl Koordinatörü Nazlı Ergül, Bursa milletvekilleri, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Refik Özen, Osman Mesten, Emelgözü Karadurmaz, Mustafa Yavuz, AKP İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Efkan Ala, "Şu anda dünyanın gözü önünde insanlığın vicdanı ve aklının gözünün önünde kardeşlerimiz, bir toplum yok ediliyor. Dün, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve onun da duygularını oraya götürmek üzere şehit olarak yaşamış ve şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkacak olan İsmail Haniye'nin cenaze namazına katılmak üzere Katar'a gittik. En yüksek temsil Türkiye'den vardı. İslam dünyasının önde gelen isimlerinden de ciddi bir katılımla onu son yolculuğuna uğurladık. Allah rahmet eylesin. Sürekli bir katliam. Gücün, vicdansızlar elinde nasıl zulme dönüştüğünü dünyanın gözüne soka soka cinayet şebekesi bu cinayetleri işliyor ve dünya da seyrediyor. İki çift sözümüz var. Gücü elinde bulunduranlar zalimlerle iş birliği yapıyorlarsa zulme ortaktırlar ve zalimdirler" ifadelerini kullandı.

'HANİYE'NİN İNANÇLARINI ŞEHİT EDEBİLİYOR MUSUN?'

Konuşmasını, "Bir hatırlatmamız var" diyerek sürdüren Ala, "Şimdi 2 bin 500 yılının davasını güdüyorlar. Peki, 500 yıl önce İspanya'da insanlarımız, insanlar yerle bir edilirken, oradaki Yahudiler katledilirken, sürgüne gönderilirken kim bağrını açtı? Kime sığındılar? Osmanlı'ya sığındılar. Osmanlı, 'zulme dur' dedi ve bağrını açtı. Osmanlı büyük devlet. Ey İsrail. Sığındıkları yerde çocukları öldürerek ancak katil devlet olursun. Büyük devlet olmak istiyorsan Osmanlı'yı örnek al. İnsanlar zulme uğradıklarında sana sığınıyorlarsa sen büyük devletsin ama sığındıkları yerde sen ambulansları bombalayıp, insanları öldürüyorsan sen katil bir devletsin. Sen devlet bile değilsin. Senin haddine mi Birleşmiş Milletler'de dünyanın gözünün içine baka baka yaptığın zulmün altını çizen ve dünyaya savunan Recep Tayyip Erdoğan'a laf etmek. Hadi oradan. Bu millet onun için o liderin arkasındalar. Biz yanı başımızda da kardeşlerimize zulüm edilirken kapılarımızı açtık ve tabağımızı paylaştık. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapacağız. Bu zalimlik bu insanlık düşmanlarını, soykırımcılarını durduracağız. Kardeşlerimiz orada iki devletli çözüme kavuşacaktır. Türkiye'de bunun bayraklığını yapacak. Şimdi Haniye'yi şehit ediyorlar. Haniye'nin inançlarını şehit edebiliyor musun? Haniye ne istiyor? Memleketine ve insanlarına hizmet, ülkesine bir devlet istiyor. Bu herkesin hakkı değil mi? Alçaklığın gideceği yer yok. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Biz mücadele de sabır istiyoruz. Allah'ın izniyle oradaki kardeşlerimiz de her durumda dirençleri dimdik. Duruşlarını hiç bir zaman bozmadılar. Türkiye de her zaman onlarla birliktedir" diye konuştu.

'BİZ MİLLETE HİZMET İÇİN KURULMUŞ BİR PARTİYİZ'

Katar'dan bir süre önce Çin'e gittiğini belirten Efkan Ala, "Orada da önemli gelişmeler var. Pandemi döneminden sonra dünyada ekonominin seyri değişti. Bu kadar başarıya imza atmış AK kadro, o kadro hedefe giderken yapacakları, yapacak olan AK kadrodur. Seçim oldu ve seçimin sonucunda olan bitenleri bilin ki genel merkezde masaya yatırmış ve didik didik ediyoruz. Milletimiz bize bir mesaj vermişse onu olduğu gibi almak bizim boynumuzun borcudur. Milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Biz, millete hizmet için kurulmuş bir partiyiz. Pandemi döneminden sonra ekonomik bir sıkıntı bütün dünyada oldu. Tabii vatandaşlar, sandığa gittiğinde bunun değerlendirmesini yapar. Onların değerlendirmesi her zaman doğrudur. Ve o mesajı alamayanlar, hata yapandır. Burada zaten AK Parti'nin anlayışında bir sorun yok. 2007 ve 2008 yıllarında da önemli bir ekonomik kriz olmuştu. O her yeri etkilemişti. 2009'da da yerel yönetim seçimlerinde yüzde 38'lere çıktı. AK Parti hep yüzde 46, 48, 50'lere açılmış. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini referanduma götürdüğümüzde 69 buçuk oranlarını almışız. Sonra 58 aldık. Tabii 50'lere alışmışız. 38 alınca ciddi bir sarsıntı oldu. Ama AK Parti asla gerilemez. Genç kadrolar siz iyi hazırlanın çünkü bu hedeflere götürecek olanlar sizlersiniz. Bu seçim sonuçlarından da alacağımız dersleri alıp kadro, anlayış olarak reformcu, yenilikçi, kuşatıcı bir anlayış olarak yolumuza devam edeceğiz. Burada yazın ortasında genel başkanlar gittiğinde bu kalabalığı bulamıyor. Dimdik duruyor teşkilatımız. Sizleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİR ALTIN YIL OLACAK'

Daha çok çalışarak Türkiye'yi hedeflerine götüreceklerinin altını çizen Ala, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye'ye sadece bizim ihtiyacımız yok. Bütün kardeşlerimizin büyük ve güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunu yapacak olan kadro burada. Bursa, bugün birçok ülkeden daha çok üretim ve ihracat yapıyor. Dışarıda söylediğimizde şaşırıyorlar. Şundan emin olun bir program yaptık. Pandemiden veya başka nedenlerle ortaya çıkan sorunları gidermek için ciddi bir program yaptık. Onu destekleyecek olan reform ve düzenlemeleri bütün birimlere çalıştırıyoruz ve her birimimiz çalışıyor. Önümüzdeki 4 senenin ilk senesi, bir altın yıl olacak. Reformlar ve yeni düzenlemeler yılı olarak önümüzdeki sene bizim tarafımızdan inşallah değerlendirilecek. Biz bu hedeflere ulaşmak zorundayız. Başka çaresi yok. Bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluk. Bir mecburiyet. Bu başarıyı elde etmenin yolunu bilenler, yöntemini bilenler buradalar. Türkiye'yi aldıkları yerden 3 katı büyütmüş olanlar buradalar. Elbette sıkıntılar olur ama bunları giderecek olanlar buradalar. Siz de bu heyecan dirayet, bu sahiplenme olduğu sürece bizler de Türkiye'yi hedeflerine götüreceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Şimdi muhalefete söyleyecek şeyler var ama vaktinizi almayayım. Biz yine Marmaray'lar, otobanlar, köprüler, havalimanı hangisini sayalım? Onlarla uğraşalım. Milletimizin öbür sorunlarını da çözeriz çözmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.