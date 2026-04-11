''Yol verme'' kavgası silahlı saldırıya dönüştü: 3 kişi tutuklandı

Üsküdar'da oto yıkamacıya giden A.F.D.'nin (31) otomobili iki kişi tarafından kurşunlandı.

Polisin araştırmaları sonucunda otomobilin, A.F.D.'nin bir gün önce yol verme yüzünden kavga ettiği çekicinin şoförünün kardeşi ve arkadaşı tarafından yapıldığını belirledi.

Çekici araçta yapılan aramada silah ve mermiler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Üsküdar, Küçük Çamlıca Mahallesi, Yuvam Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıya 28 Mart'ta giden A.F.D.'nin otomobili kimliği meçhul iki kişi tarafından kurşunlandı.

Motosikletle gelen saldırganlar otomobile ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar.

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Mağdur A.F.D., kimseyle bir sorununun olmadığını, ancak bir gün önce yol verme yüzünden çekici bir aracın şoförüyle kavga ettiklerini söyledi.

Bu bilgi üzerine yönlendirilen soruşturmada kurşunlama olayını çekici şoförünün kardeşi ve arkadaşının yaptığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışmalar sonucunda, şüpheliler A.Y. (27), M.C.E. (22) ile E.Y.'yi (25) gözaltına aldındı.

Söz konusu çekici araçta yapılan incelemede tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Y.'nin daha önceden 15, M.C.E.'nin 2, E.Y.'nin ise 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi