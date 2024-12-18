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'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayarak kaçtı

Adana’da Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel
  • 18.12.2024 19:31
  • Giriş: 18.12.2024 19:31
  • Güncelleme: 18.12.2024 19:35
Kaynak: DHA
'Yol verme' nedeniyle tartıştığı doktoru bıçaklayarak kaçtı

Adana'da Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz’u bıçaklayıp, kaçtı. Burak Yavuz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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