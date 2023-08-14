Yol verme tartışması sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü

Eskişehir’de yol verme tartışmasının ardından çıkan sopalı ve bıçaklı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde motosikletli kurye ile bir otomobilde bulunan baba oğul arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda taraflar birbirine sopa, sandalye ve bıçakla saldırdı.

Baba ve oğlunun motosikletli kuryeye defalarca bıçak salladığı fakat denk getiremediği iddia edilen kavga çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polislerin gelmesiyle son buldu.

Kavga sonucunda motosikletli kurye ve saldırı gerçekleştiren baba yaralandı. Motosikletli kurye Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.