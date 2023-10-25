'Yol vermeme' tartışmasında vurularak öldürüldü

İzmir'de 'yol vermeme' meselesinden çıkan kavgada tabanca ile vurulan servis şoförü Ahmet Gül (43), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bornova ilçesi kırsal Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası servis şoförü Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü arasında 'yol vermeme' tartışması çıktı.

Araçlardan inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Bu sırada tabanca ile açılan ateşte, Ahmet Gül vuruldu. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, E.K. ile N.C.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü belirtildi. Öte yandan Ahmet Gül'ün 20 gün önce, 3'üncü çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.