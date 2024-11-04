Yol yapım çalışmaları sırasında ağaçların kesilmesine tepki

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Ören yolu olarak bilinen Enver Güreli Bulvarı'nda yol yapım çalışmaları sırasında bazı ağaçların kesilmesi yaşam savunucularının tepkisine neden oldu. Burhaniye Çevre Platformu Sözcüsü avukat Filiz Sonsuz, kesilen ağaçların yola zararının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bir hafta kadar önce Ören yolunda, bu yolda yol yapımı çalışmaları bahane edilerek 2-3 tane ağacın kesildiğini duyduk. Tepkimizi dile getirdik. O ağaçların kimseye zarar vermediğini ve bunu anlamadığımızı açıkladık. Kesilen bu ağaçların hesabını kim verecek? Bu iş burada kalmayacak. Bunu bilin. Birlikte örgütlenmezsek engel olmazsak elimizde yeşil alan kalmayacak. Bize diyorlar ki ‘Başka yere 60 tane ağaç diktik.’ Başka yer bizi ilgilendirmiyor. İsterse 160 tane dik. Katledilen bu ağaçların bir açıklaması yok. Ondan sonra devamının geleceğini de biliyoruz.’’