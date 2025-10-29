Yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da, yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen Nafiz Özkul isimli işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi.
Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı sırasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Özkul'a ulaştı. Yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.