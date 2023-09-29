Yola çıkan 2 köpek kazadan kıl payı kurtuldu

Kırıkkale’de karayoluna çıkan iki köpeğin otomobillerin çarpıştığı kazadan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Diğer bir kazada ise alkollü sürücü, otomobili ile iş yerine çarptı.

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Kırıkkale-Kırşehir D.765 karayolu Tarım Kavşağı’nda yola çıkan iki köpeğin otomobillerin çarpıştığı kazadan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. 24 Eylül günü İstiklal Caddesi’nde 2 kişinin ağır yaralandığı diğer bir kazada E.Z. idaresindeki 16 BAL 23 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi’nde park halindeki otomobile, ardından da iş yerine çarparak durabildi.

Bu kaza ve kavşaktan dönen taksinin motosiklete çarptığı kaza da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yahşihan Mezarlık kavşağındaki kazada ise kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.