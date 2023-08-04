Yola çıkan yılanı ezmemek için direksiyonu kırdı, aracı takla attı

Elazığ’da yola çıkan yılanı ezmek istemeyen sürücü, direksiyonu kırdı. Araç yoldan çıkıp takla atarken sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakoçan’dan Başyurt’a gitmekte olan Fransa’dan gelen gurbetçi Kazım Tekin Bardaklı, yoldan gecen yılanı ezmemek için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Sürücünün hafif yaralandığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.