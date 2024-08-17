Yola çıkmaya korkar olduk

Cep yakan ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretlerine önceki akşam bir zam daha yapıldı. FSM ve Çanakkale köprülerinin de aralarında olduğu çok sayıda köprü ve otoyolun geçiş ücretleri, yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

YÜZDE 449’LUK ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. Yol, köprü ve tünellerden 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde elde edilen gelir, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 449 arttı. Ocak-Temmuz 2024 döneminde yurttaşın yol ve köprü geçişleri için ödediği para ile elde edilen toplam gelir kayıtlara, 739 milyon 668 bin TL olarak geçti.

Yurttaşı yola çıkarken iki dere düşünmek zorunda bırakan fahiş ücretlerin ardından merkezi yönetimin yol ve köprü gelirleri, bu yılın ocak-temmuz döneminde aylara göre şöyle gerçekleşti:

• Ocak: 36 milyon 520 bin TL

• Şubat: 138 milyon 307 bin TL

• Mart: 37 milyon 191 bin TL

• Nisan: 159 milyon 94 bin TL

• Mayıs: 160 milyon 767 bin TL

• Haziran: 54 milyon 294 bin TL

• Temmuz: 153 milyon 394 bin TL

YURTTAŞIN CEBİNE KÖPRÜ

Zamların ardından 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla bazı yol ve köprülerde otomobiller için uygulanan tarife şöyle:

• Osmangazi Köprüsü: 555 TL

• Çanakkale Köprüsü: 585 TL

• İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

• İstanbul-İzmir Otoyolu: Bin 370 TL

TÜNELE DE ZAM GELDİ

Otoyol ve köprülerin ardından Avrasya Tüneli'ne de yüzde 40 zam yapıldı. Otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya, minibüs geçişi 168 liradan 234 liraya çıktı. Motorsiklet ücreti ise 43,7 liradan 60,8 liraya yükseldi. Zam kararını Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden duyurdu.