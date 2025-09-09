Yola dökülen yağ nedeniyle kayıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: DHA
Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, caddeye dökülen yağ nedeniyle kayıp devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yola dökülen yağ nedeniyle kayıp devrildi. Kazada sürücü, hafif yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
FOTOĞRAFLI