Yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı; kaza kamerada

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te hafif ticari araç, yola fırlayan 5 yaşındaki Rojhat T.'ye çarptı. Çocuk ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Zekeriya Çabuk Caddesi'nde meydana geldi. Yola fırlayan Rojhat T.'ye sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rojhat T., yola savrularak ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rojhat T. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerinde ilerleyen hafif ticari aracın, koşarak yola çıkan Rojhat T.'ye çarptığı görüldü. (DHA)

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