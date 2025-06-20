Yolbulan işçisinin grevi 1. yılında

Emek Servisi

Hatay''da Özçelik-İş Sendikası''na üye Yolbulan işçilerinin başlattığı grev dün birinci yılını doldurdu. Sendika Şube Başkanı Mehmet Güngör, ilk günden buyana yürüttükleri ve sonuçsuz kalan toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlanan greve ilişkin "Bir simidi bölüştük, bir çayı paylaştık ama onurumuzdan asla taviz vermedik. Geçen süreçte zorluklara dayanışma ruhuyla dayandık" dedi.

Güngör, "Her geçen gün daha çok insanın yüreğine dokunduk. Biz yolumuzdan dönmedik. Eğilmedik, susmadık, vazgeçmedik. Ve bu onurlu mücadeleyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.