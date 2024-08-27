Yolbulan patronunun grev kırıcılığı engellendi

Emek Servisi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Yolbulan Metal fabrikasında 20 Haziran’dan bu yana süren grev patron tarafından kırılmaya çalışıldı. Evrensel’de yer alan habere göre grevi kırmak için gerçek üretici firmadan anlaşma üzerine toplu ürün sipariş ederek ürünlere sipariş veren firmanın adının yazdırırak fason üretim girişimlerinde bulundu.

Önceki gün sabah çevredeki Tufan Demir Çelik Fabrikasından üç tır, grevin olduğu yukarı Yolbulan fabrikasına gelerek içeriden kütük almak istedi. Grev gözcüsü işçiler, sendika temsilcileri ve Sendika Başkanı Mehmet Güngör buna izin vermedi. İşçilerin örgütlü olduğu Özçelik-İş sendikasının İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör gerek genel merkez gerekse şube olarak ilk günden bu yana işçilerle birlikte olduklarını, beraberliklerini bozmadıklarını ve grevi başarı ile sonuçlandırmak için ellerinde gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.