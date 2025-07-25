Yolcu değil israf garantili

Zafer Havalimanı, “Afyon-Uşak-Kütahya kentlerinin hava ulaşım sorununu çözmek” iddiasıyla projelendirildi. Projenin yapım ihalesini, 29 yıl 11 ay işletim süresi veren IC İÇTAŞ kazandı. Havalimanı 25 Kasım 2012 tarihinde, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 25 Kasım 2012 tarihinde açıldı.

PLANSIZLIĞIN SEMBOLÜ

Şirkete, 2013 yılı için 850 bin olmak üzere, yıldan yıla artan ve 10’uncu yıl itibarıyla 1 milyon 317 bin 733 bine ulaşan yolcu garantisi verildi. Zafer Havalimanı, tutmayan yolcu garantisi nedeniyle bütçede adeta karadelik oluşturdu.

BirGün, hizmete girdiği Kasım 2012 itibarıyla hayali yolcu garantilerine yönelik tutmayan hedeflerle gündeme gelen Zafer Havalimanı’nın yolcu sayılarına mercek tuttu. Plansızlığın ve israfın sembolü halini alan havalimanının bir yıllık yolcu garantisini, 12,5 yılın toplamında yakalayamadığı görüldü.

Zafer Havalimanı için müteahhit firmaya taahhüt edilen yolcu garantisi sayısı, 2025 itibarıyla 1 milyon 317 bin 733’e ulaştı. 2013 yılı itibarıyla hiçbir yıl yolcu garantisini tutturamayan havalimanına 2013-2024 dönemini kapsayan 12 yıl ve 2025’in ilk yarısında ayak basan toplam yolcu sayısının 923 bin 283 olduğu belirtildi.

Zafer Havalimanı, 50 milyon avro maliyetle inşa edildi. Ocak 2013 ve Haziran 2025 dönemini kapsayan 12,5 yılda 76 milyon avro garanti ödemesi yapıldı.

∗∗∗

ZARARIN ZAFERİ

Kütahya Zafer Havalimanı’nın 2013-2025 dönemindeki yolcu sayıları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı: