Yolcu midibüsü tünelde TIR'a çarptı: 14 yaralı

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Yağdonduran Tüneli'nde yolcu midibüsü TIR'a arkadan çarptı, 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tünel ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sivas-Malatya kara yolunun 55'inci kilometresindeki Yağdonduran Tüneli'nde meydana geldi. Sivas'tan Kangal ilçesi istikametine giden Hamit Karabulut yönetimindeki 58 LB 949 plakalı yolcu midibüsü, aynı yönde giden Fatih Okutan'ın kullandığı 06 CDD 675 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada midibüs şoförü de dahil toplam 14 kişi yaralandı. Ekipler, midibüste sıkışan 2 yaralıyı çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal ve Ulaş Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, bazılarının ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli de çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Tüneli kapatan midibüs, iş makineleriyle kenara alındı. Temizlik yapılması ve araçların kaldırılmasından sonra tünelin yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. (DHA)

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