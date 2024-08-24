Yolcu minibüsüne çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine giden Burak Kılınçarslan (27) idaresindeki 48 ASH 308 plakalı motosiklet, Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı’nı geçtikten sonra yolcularını alıp duraktan yola çıkan 48 AHY 375 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

İhbarın ardından kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ağır şekilde yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.