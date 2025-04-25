Yolcu otobüsü iki araca çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yolcu otobüsünün iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden Çarşamba yönüne seyir halinde olan 34 HKP 838 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Irmaksırtı mevkiinde trafik ışıklarına geldiği sırada önce kırmızı ışıkta bekleyen 55 SN 530 plakalı SUV araca yandan, ardından da 55 SEC 724 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 55 SEC 724 plakalı araçta bulunan kadın bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor