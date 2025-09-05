Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1’i çocuk 6 yaralı

Kocaeli D100 yan yolda dondurma yüklü kamyonetle, yolcu otobüsünün kavşakta çarpışması neticesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otobüsün camları patlarken, yolcular korku dolu anlar yaşadı.

Kaza, İzmit ilçesi D100 yan yolda İstanbul istikameti Kozluk Mahallesi mevkiinde kavşakta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü hakimiyetinde bulunan 34 EN 6031 plakalı dondurma yüklü kamyon, kırmızı ışıkta geçmesi neticesinde 41 AIG 579 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün camları tuzla buz oldu. Kamyonetin de sağ kapısı yamularak dondurmalar yola düştü. Çarpışmanın şiddetiyle otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Sürücüler dahil olmak üzere biri çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kamyon sürücüsünü çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, araçlar yoldan kaldırıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Sevkan Bozkurt, "Kamyon hızla ilerliyordu. Çarpmanın şiddetiyle camlar patladı. Kolumdan yaralandım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.