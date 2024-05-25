Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da şarampole devrilen otobüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Cemil S. yönetimindeki yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 38'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.