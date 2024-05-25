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Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otobüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Güncel
  • 25.05.2024 10:19
  • Giriş: 25.05.2024 10:19
  • Güncelleme: 25.05.2024 10:22
Kaynak: AA
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Cemil S. yönetimindeki yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 38'inci kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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