Yolcu otobüsü, Türkiye'ye dönerken Erbil'de alev aldı

Sekvan KÜDEN/ERBİL (Irak), (DHA)-DİYARBAKIR merkezli bir firmaya ait yolcu otobüsü, Irak'ın Erbil kentinden Türkiye'ye dönerken alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Irak'ın Erbil kentinde meydana geldi. Diyarbakır merkezli bir firmaya ait yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan otobüsün alev aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI