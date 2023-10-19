Yolcu otobüsünde 12 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye’de, durdurulan otobüsteki M.K.’nin valizinden 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolcu otobüsü ile seyahat eden bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

E90 otoyolunda seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

Yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik köpeği Poyraz’ın tepki verdiği bir valiz içerisinden 12 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi.

M.K. gözaltına alındı.