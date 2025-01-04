Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 04.01.2025 14:25
  • Giriş: 04.01.2025 14:25
  • Güncelleme: 04.01.2025 14:25
Kaynak: DHA
Yolcu otobüsünde 14 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi. Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı. 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BirGün'e Abone Ol