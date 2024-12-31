Yolcu otobüsünde 188 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'daki bir yolcu otobüsünde 188 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da yolcu otobüsünde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 4 milyon 240 bin lira değerinde 188 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.