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Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.02.2024 16:20
  • Giriş: 13.02.2024 16:20
  • Güncelleme: 13.02.2024 16:21
Kaynak: DHA
Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsündeki kadın yolcunun üzerinde 97,84 gram metamfetamin bulundu. Kadın ile diğer şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası belirlenen yolcu otobüsü durdurulurken, yolculardan S.S.'nin üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. S.S. ile şüpheliden uyuşturucuyu alacağı tespit edilen S.A. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

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