Yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu sürücü ile 6 yolcu yaralandı.

Bitlis-Van kara yolunda yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu 65 BJ 330 plakalı otobüs, Yoncabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralı sürücü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.