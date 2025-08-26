Yolcu otobüsünün kamyonete branda çekenlere çarptığı kazada ölü sayısı 2’ye çıktı

Emre ÖNCEL/TERME (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Terme ilçesinde otobüsün yoldan çıkıp kamyonete branda çekenlere çarptığı kazada Aydın Yiğit’in (47) ardından Mehmet Yıldız (69) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Ağustos’ta saat 08.30 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Hakan O.’nun kontrolünü kaybettiği 53 RT 111 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak, banket dışında park halindeki 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çekmeye çalışan Aydın Yiğit ve Mehmet Yıldız’a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Aydın Yiğit yapılan müdahaleye rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Mehmet Yıldız da bugün yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI