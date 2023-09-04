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Yolcu treni hemzemin geçitte araçla çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 12:07
  • Giriş: 04.09.2023 12:07
  • Güncelleme: 04.09.2023 12:07
Kaynak: İHA
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Yolcu treni hemzemin geçitte araçla çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ta yolcu treni hemzemin geçitte hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde meydana geldi. 

D.D. idaresindeki 74 AAL 409 plakalı aracıyla hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada H.D. idaresindeki yolcu treniyle çarpıştı. 

Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kilimli İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattıkları çalışma sürüyor.

Öte yandan kaza sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi. 

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