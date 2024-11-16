Yolcu treni hemzemin geçitte kamyonete çarptı: 1 can kaybı

Muş'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tatvan-Elazığ seferi yapan yolcu treni, Muş'a bağlı Tandoğan köyü yakınlarında hemzemin geçitte Ali Özmen idaresindeki kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü Özmen ve Ömer Tuğlacı, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özmen, müdahale rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet kullanılamaz hale geldi.