Yolcu üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik’te yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinden 47,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinde; 47,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında; ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.