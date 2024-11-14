Yolculuğa Bakmak: Cazın Hafızası

Kültür Sanat Servisi

Beyoğlu Caz Festivali kapsamında İBB Kültür AŞ ortaklığıyla hayat bulan ‘Yolculuğa Bakmak: Cazın Hafızası’ isimli sergi dün açıldı.

Türkiye’de caz tarihinin arşivini, dönemin toplumsal gelişmelerini de gözeterek araştırmayı ve görselleştirmeyi merkezine alan sergi cazın ritmini ve enerjisini yansıtarak müziğin heyecanını izleyiciye taşımayı ve onu Türkiye’ye taşıyan ustalara saygı sunmayı amaçlıyor.

İstanbul’da ve özellikle Beyoğlu’nda caz kültürünün başlangıcı ve yaygınlaşması sürecine odaklanan sergi, bugüne kadar ulaşmış arşivler aracılığıyla küratöryel bir seçkiyle cazın Türkiye’ye girişi ve yaygınlaşması, kulüp kültürünün doğuşu, kadınların caz müziğindeki yeri, swing dansının coşkusu ve geçmişteki festivallerin hikâyeleriyle günümüze kadar süregelen serüvenine yer vererek cazın Türkiye’deki yolculuğunu aktarıyor. Sergi 20 Aralık'a kadar Taksim Sanat’ta açık.