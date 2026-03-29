Yolda kalanların hikayesi seyirciyle buluştu

Memet Baydur’un kaleme aldığı “Kamyon” oyunu, Şişli Tiyatrosu’nun düzenlediği “Şişli Tiyatrosu Yaşasın” etkinlikleri kapsamında seyirciyle buluştu.

Şişli’de kültür-sanat üretimini görünür kılmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında sahnelenen oyun, seyirciyle doğrudan temas kuran yapısıyla dikkat çekti.

Oyunda Selçuk Delipınar, Ümit İlban, Mehmet Okuroğlu, Oğuzhan Yörük, Gülay Sütçü ve Başak Kalkan sahne alırken; oyun, ıssız bir yolda arızalanan bir kamyonun etrafında yolları kesişen şoför Necati, hamallar Abuzer ve Şaban ile muavin Recep’in bekleyişine odaklanıyor.

Tamirciyi bekleyen bu dört karakterin geçmişleri, hayal kırıklıkları ve umutları üzerinden ilerleyen anlatı; köyden kente göç, sınıf farklılıkları ve dayanışma gibi temaları sahneye taşırken, kamyon kasasındaki gizemli sandıklar ve belirsiz bekleyiş hali oyunun gerilimini ve alegorik yapısını derinleştiriyor.

“Şişli Tiyatrosu Yaşasın” festivali kapsamında Hermanas İstanbul, klasik müzikten türkülere uzanan repertuvarıyla 30 Mart’ta dinleyiciyle buluşacak.