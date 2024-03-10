Yolda karşılaştığı kişiyi vuran saldırganın ifadesi: Yürüyüşünü beğenmedim

Kağıthane’de sokakta yürüyen bir adamı vuran saldırgan, polise verdiği ifadede, "Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” dedi.

Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, İzzet K. evine giderken karşısından gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğraıd.

Saldırı sonucu adam bacağından yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı İzzet K., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, İzzet K.’nın ifadesine başvurdu. İzzet K.’nın kendini vuran şahsı tanıdığını ve herhangi bir husumetinin olmadığını söyledi. Murat Y., olaydan birkaç ay sonra Şirintepe’de bir cadde üzerinde yakalandı.

'YÜRÜYÜŞÜNÜ BEĞENMEDİM"

Üstünde silah da ele geçirilen Murat Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polise verdiği ifadede “Yürüyüşünü beğenmediğim için bacaklarından vurdum” diyen Murat Y., adli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.