Yolda makas atan TIR nedeniyle Maraş-Göksun kara yolu 2,5 saat ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş'ta yolda makas atan TIR nedeniyle kara yolu 2,5 saat ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2,5 saatlik çalınmanın ardından TIR ekiplerce yoldan kaldırılarak, trafik akışı yeniden sağlandı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde TIR'ın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde bir TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atarak, yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Edebiyat Yolu'ndaki tünellerin bakımda olması nedeniyle alternatif olarak kullanılan güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler, vinç yardımıyla TIR'ı kenara alarak, kara yolunda ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.
Yaklaşık 2,5 saatlik çalınmanın ardından TIR ekiplerce yoldan kaldırılarak, trafik akışı yeniden sağlandı.