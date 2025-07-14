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Yolda ölü kızılgeyik bulundu

Ajans Haberleri
  • 14.07.2025 16:03
  • Giriş: 14.07.2025 16:03
  • Güncelleme: 14.07.2025 16:03
Kaynak: DHA
Yolda ölü kızılgeyik bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde ormandan geçen yolda ölü kızılgeyik bulundu. Geyiğin 5 metre yükseklikten yola düştüğü üzerinde duruluyor.

İnegöl ilçesinin kırsal Hocaköy Mahallesi’nde yolda ölü kızılgeyik bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Geyiğin 5 metre yüksekten düşüp öldüğü üzerinde durulan geyik, ekipler tarafından gömüldü. (DHA)

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