Yolda önüne çıkan yaban domuzunu elleriyle yakalayan sürücü konuştu

Sinop’un Erfelek ilçesinde önüne çıkan yavru yaban domuzunu kovalayıp elleriyle yakalayan Şenel Yılmaz, hayvanı doğaya saldığını söyledi.

Yaban domuzunu neden yakaladığına dair bir şey söylemeyen Şenel, “Kimse denemesin” dedi.

Erfelek’te karlı yolda aracıyla giden Şenel Yılmaz, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı.

Yılmaz aracından inip yavru bir yaban domuzu kovalayarak elleriyle yakaladı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Şenel Yılmaz, "Öncelikle bunu başkalarının yakalamasını tavsiye etmem. Daha yaralamalı olaylarla karşılaşabilirler. Ben yakaladım diye kimsenin zarar görmesini istemem" dedi.

“DOMUZA İŞKENCE UYGULAMADIM”

Yılmaz, yavru domuzu zarar vermeden tekrar doğaya saldığını belirterek, "Bu olayı bir anı olarak yaşadım ve geri bıraktım. Videolarda da görülüyor. Domuza işkence uygulamadım. Doğasına geri saldım. Daha önce de yetişkin yaban domuzlarıyla da karşılaştım. Onları da yakalamaya çalıştım ama çok güçlüydüler. Gücüm yetmedi ve salmak zorunda kaldım" diye konuştu.